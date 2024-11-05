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تحرك نيابي لاستجواب مسؤول رفيع واستكمال الاجراءات بحق وزيرة الاتصالات


كشف عضو لجنة النقل والاتصالات النيابية زهير شهيد الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، عن تحرك نيابي لاستجواب المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات. 

وقال الفتلاوي في تصريح ل / المعلومة /، إن" لجنة النقل والاتصالات بصدد استجواب المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات واستكمال إجراءات استجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري".

وأضاف ان " مجلس النواب يتجه نحو استجواب وزيرة الاتصالات وذلك لوجود عدة مؤشرات بحق الوزيرة".

وأشار الفتلاوي إلى أن الجلسات القادمة ستشهد استجواب المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات داخل قبة البرلمان ".

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