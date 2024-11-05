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احصائية رسمية عن الجرائم والدكات العشائرية واغلاق معامل الطابوق!


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بالأرقام نسبة الجريمة والدكات العشائرية، فيما اشارت الى عملياتها في اغلاق معامل الطابوق، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه "تم اصدار اكثر من 41 مليون بطاقة وطنية"، مبينا انه "خلال الفترة القادمة سنفتتح 46 مركز شرطة جديد قريبا". وأضاف "سيتم كذلك طبع الجواز الإلكتروني في العراق من خلال صندوق الشرطة"، مشيرا الى ان "هناك انخفاض في مستوى الجريمة بنسبة 13 بالمئة عن العام السابق وحالات الدكة العشائرية والسرقة".

وبخصوص محافظة ذي قار، أوضح ميري ان "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في المحافظة لاقت ارتياح ودعم للمواطنين"، لافتا الى ان "هناك انخفاض بالجريمة بعد تنفيذ مذكرات القبض وستكون ذي قار نموذجاً جديدا لباقي المحافظات".

اما مايخص ملف التلوث البيئي، ذكر ميري انه "تم اكتشاف 364 موقعا ملوثا، حيث تم اغلاق 80 معمل طابوق و144 كور صهر و57 معمل اسفلت و10 معامل صب كونكريتي".

واكد ان "الوزارة تمكنت من تفكيك على 600 شبكة مخدرات دولية ومحلية، مع انخفاض نسبة التجارة والتعاطي وهناك تعاون دولي وتنسيق عالي مع باقي الدول"، لافتا الى "صدور 150 حكما بالاعدام بحق تجار مخدرات". كما بيّن انه "تم طرد 2497 ضابطاً ومنتسباً بعد تهم بجرائم الفساد ومخالفات أخرى". 

وعن الوافدين اللبنانيين الى العراق، بين ميري ان "عدد الوافدين للعراق وصل الى 36867 وافداً غادر منهم 11444 العراق".

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احصائية رسمية عن الجرائم والدكات العشائرية واغلاق معامل الطابوق!
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