المرور تعلن موعد التحول الى نظام الاتمتة في ترويج المعاملات

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، موعد تحول نظامها الى نظام الاتمتة في ترويج المعاملات كافة في الدوائر والمواقع التابعة لها، مؤكدة ان المواطنين لن يحتاجوا الى المجيء الى الدوائر بعد المباشرة بالعمل وفق هذا النظام، حيث ذكر مدير المرور اللواء رعد مهدي في مؤتمر صحفي نقله مراسل السومرية، إن "المديرية أنجزت خلال الأشهر الماضية إصدار 939 الف اجازة سياقة، وطبع أكثر من مليون و133 الف سنوية للمركبات"، مشيرا الى ان "معمل اللوحات الذي تم افتتاحه في الشهر السادس الماضي سيساهم في ديمومة العمل وتسجيل المركبات".

وأكد مهدي، أنه "في الشهر الخامس من السنة القادمة سيتم التحول إلى نظام الاتمتة، وكل الإجراءات سيقوم بها المواطن عبر الإنترنت بدلا من المجيء إلى دائرة المرور".

وتابع مدير المرور، أن "العلامات المرورية شرعنا بإنتاجها لاستكمال تأثيث الطرق بعد نقل هندسة المرور إلى مديرية المرور بدلا من أمانة العاصمة والبلدية"، مبينا ان "خدمة (لوحتك لبيتك) بدأنا بها في بغداد وسنتوسع إلى باقي المحافظات".

ولفت مدير المرور "نعمل على مواكبة التطور والتوجه لنصب منظومات الاشارة الذكية والمرورية والضوئيّة في كل تقاطعات بغداد"، موضحا ان "الدفع الإلكتروني في دوائر المرور قلل من حالات الفساد".