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رئيس المجلس الاعلى العراقي يستقبل رئيس مجلس النواب


استقبل رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ د. همام حمودي رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني،

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمجلس ان الشيخ حمودي بحث معه استحقاقات المرحلة وتحدياتها، والتطلعات الوطنية

وبحسب البيان فان سماحة الشيخ حمودي اكد ان قوة الدور الرقابي للبرلمان هو مصدر قوة للحكومة، ونأمل ان تعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح الشراكة والتعاون والتكامل في إستكمال البرنامج الحكومي واقرار القوانين المعلقة والمعطلة.

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