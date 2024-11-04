جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 3 إرهابيين

أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الإثنين، (4 تشرين الثاني 2024)، عن إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين في بغداد والأنبار.

وذكر بيان لاعلام الجهاز، ان "قوات الجهاز نفذت عمليات اسفرت عن اعتقال (3) ارهابيين في مناطق متفرقة من البلاد، اذ شرعت بإلقاء القبض على احد افراد عصابات داعش الارهابي في العاصمة بغداد".

وأضاف البيان "كما تمكنت قوات الجهاز وبعمليتين منفصلتين من اعتقال ارهابيين اثنين في محافظة الانبار".