نائب يتوقع نشاطاً تشريعياً وحسم للقوانين الخلافية برئاسة المشهداني

أكد النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي، اليوم الاحد (3 تشرين الثاني 2024)، ان رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني سيكون له دور مهم في حسم وتمرير القوانين الخلافية.

وقال الحمامي في تصريح صحفي" ان "المشهداني يحظى بتأييد كبير من كل القوى السياسية وهو قريب عليها ويتمتع بعلاقات جيدة مع الجميع وهذا ما سيمكنه من حسم الخلافات بشان بعض القوانين التي عليها خلافات سياسية منذ فترة طويلة ".

وبين ان "المشهداني سيكون له دور مهم أيضا بدعم العمل الرقابي لمجلس النواب خاصة وان هذا الدور معطل منذ اشهر طويلة، ولهذا البرلمان سوف يشهد حراكا تشريعيا ورقابيا خلال المرحلة المقبلة ".

وحسم مجلس النواب، الخميس (31 تشرين الأول 2024)، ملف منصب رئيس المجلس، حيث منح الثقة إلى محمود المشهداني بعد جولتين من عملية التصويت.