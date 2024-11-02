أمانة بغداد تعلن سيطرتها على تصريف مياه الأمطار

أعلنت أمانة بغداد، السبت، عن سيطرتها على تصريف مياه الأمطار في أغلب مناطق العاصمة، حيث اوضحت الأمانة في بيان، إنه "تم السيطرة على تصريف مياه الامطار في اغلب مناطق العاصمة بعد شدة مطرية شهدتها مدينة بغداد بوقت قصير يوم امس الجمعة بلغت نسبتها (37 ‎%‎) بالمئة".

وأضاف البيان أن "أمين بغداد وجه جميع ملاكات ودوائر امانة بغداد بتفعيل خطة الطوارئ والاستنفار التام قبل بدء الشدة المطرية مع التواجد الميداني للوكلاء والمديرين العامين للاشراف الميداني على خطة التصريف".

وذكر البيان أن "اغلب الاحياء السكنية والشوارع الرئيسة بمدينة بغداد تم تصفيرها بشكل تام منذ يوم امس بعد هطول الامطار بعدة ساعات"، مستدركا "الا ان هناك بعض الشوارع تأخرت فيها عملية سحب المياه ومنها ضمن قاطع بلديتي الغدير ومركز الرصافة التي انجز تصفيرها هذا اليوم بسبب تعرض محطات المجاري لتوقف مفاجيء في الطاقة الكهربائية".

وأشار الى "تعرض محطات التصريف لتوقف الطاقة الكهربائية بسبب موجة الامطار يؤدي لخسارتها لنصف طاقتها الاستيعابية لاعتمادها على المولدات التي لا تسمح بتشغيلها بكامل طاقتها ما يؤثر على عملية سرعة سحب المياه وتجمعها لساعات اخرى في بعض الازقة والشوارع".

وتابع أنه "من خلال غرفة العمليات المشتركة، ابدت فرق وزارة الكهرباء المساعدة الكاملة لامانة بغداد وقامت باعادة العمل بعدد من الخطوط الكهربائية التي تغذي محطات التصريف".

وبيّن أن "أمين بغداد وجه بالاستمرار بتفعيل خطة الطواريء والاستعداد التام للدخول لحالة الانذار القصوى واستنفار جميع جهود دوائر الامانة للاسراع بسحب وتصريف مياه الامطار للموجات المطرية المقبلة".