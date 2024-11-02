حصيلة جديدة لضاحية حادث طريق ميناء أم قصر في البصرة

إرتفعت حصيلة ضحايا حادث طريق ميناء أم قصر اليوم السبت، حسبما صرّح مراسل قناة السومرية في محافظة البصرة ، حيث ذكر إن حصيلة الحادث ارتفعت إلى مصرع ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، مبيناً أن الضحايا من محافظة بابل، وأشار إلى بعد المسافة بين مكان الحادث وأقرب مستشفى عليه.

وبيّن إن حادث مرور وقع على طريق سفوان - ام قصر قرب معمل الثلج بين عجلتين نوع تريلة واخرى باص. وأضاف، أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بينهم بحالة خطرة.