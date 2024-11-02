رئيس الوزراء يفتتح مصنعين لإنتاج الأدوية والمحاليل الوريدية في بغداد

افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصنعين لإنتاج الأدوية والمحاليل الوريدية في بغداد، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيانه، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح عبر دائرة تلفزيونية مصنع المنصور لإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية في قضاء أبو غريب، ومصنع المستقبل لإنتاج المحاليل الوريدية في عويريج جنوب بغداد". وأضاف ان "ذلك جاء ضمن برنامج الحكومة في توطين الصناعة الدوائية".



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