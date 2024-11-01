توقيف ثمانية اشخاص يمارسون الصيد بدون موافقات رسمية في المثنى

صرّحت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة، عن توقيف ثمانية اشخاص يمارسون الصيد بدون موافقات رسمية في محافظة المثنى، حيث ذكرت القيادة في بيانها، انه "تمكنت مفارز قسم شرطة كمرك المثنى التابعة لمديرية شرطة كمرك المنطقة الخامسة من إلقاء القبض على (8) متهمين بينهم (4) يحملون احدى الجنسيات العربية يمارسون الصيد بدون موافقات رسمية في بادية المثنى". وأضافت، انه "تم تسليمهم إلى مركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام