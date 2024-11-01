أردوغان: مشروع طريق التنمية سيوفر فوائد عديدة للعراق وتركيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن مشروع طريق التنمية سيوفر فوائد عديدة لكلا البلدين.

وبحسب الوكالة الرسمية : إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخلال استقباله رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد أن تركيا والعراق دولتان جارتان تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة الجذور".

واكد أردوغان، على "أهمية تطوير العلاقات وتقييم فرص التعاون، وخاصة مشروع طريق التنمية، الذي سيوفر فوائد عديدة لكلا البلدين"، مضيفا: "سنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة بكل تصميم لتحقيق ذلك".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وصل، صباح اليوم الجمعة، الى مدينة اسطنبول التركية في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان