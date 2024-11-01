امام جمعة النجف: انتخاب رئيس مجلس النواب خطوة مباركة ونطالبه بالسعي لتمرير التشريعات المعطلة

وصف امام و خطيب جمعة النجف صدر الدين القبانجي انتخاب رئيس مجلس النواب ب" الخطوة المباركة ".

جاء ذلك في الخطبة السياسية لصلاة الجمعة وطالب القبانجي رئيس مجلس النواب الجديد بتمرير التشريعات المعطلة والحرص على وحدة الكلمة بين سائر المكونات, والتعاون مع السلطتين القضائية والتنفيذية, وتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية.

عراقياً استنكر القبانجي خرق الأجواء العراقية من قبل الطائرات الإسرائيلية وطالب الحكومة العراقية بمحاسبة المقصر.

اقليميا وفي الشأن اللبناني والفلسطيني ، اعتبر القبانجي منع وكالة الغوث الدولية من مساعدة الفلسطينيين بأنه "خرق للقانون الدولي"،ودعا حماس وحزب الله الى مزيد من الصمود والصبر .

وقال ، ان "وقف اطلاق النار يجب ان تحقق المطالب التالية قبل تنفيذه بان تتحمل إسرائيل وامريكا بناء غزة ولبنان, وتعويض شهداء غزة ولبنان والذي بلغ عددهم 45 الف , واطلاق جميع الاسرى الفلسطينيين.

و بارك امام جمعة النجف في صعيد متصل، للشعب اللبناني وحزب الله انتخاب الشيخ نعيم قاسم