أردوغان للسوداني: تركيا والعراق دولتان جارتان تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، (1 تشرين الثاني 2024)، ان "تركيا والعراق دولتان جارتان تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة".

وقال إردوغان خلال اللقاء الذي تم في اسطنبول: "تركيا والعراق دولتان جارتان تربطهما روابط تاريخية وثقافية عميقة الجذور".

وأضاف إردوغان، ان "تطوير العلاقات وتقييم فرص التعاون وخاصة مشروع طريق التنمية سيوفر فوائد عديدة لكلا البلدين وسنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة بكل تصميم لتحقيق ذلك".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد وصل الى تركيا، اليوم الجمعة، في زيارة غير معلنة، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر (وحيد الدين) بمدينة اسطنبول.

وأجرى الجانبان- بحسب بيان لمكتب السوداني- مباحثات اشتملت استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، والتهديد المتزايد للسلم والاستقرار الذي يشكله الكيان الصهيوني، بعدوانه المستمر على غزّة ولبنان، والاعتداءات التي طالت عدة دول في المنطقة".

كما شهد اللقاء "البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية".