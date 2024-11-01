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تحركات برلمانية بعد انتهاك الكيان الصهيوني للأجواء العراقية


كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية علاوي البنداوي، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، عن تحركات للبرلمان على انتهاك الكيان الصهيوني للأجواء العراقية.

وقال البنداوي، في حديث صحفي، إن "موقف مجلس النواب واضح ومعلن برفض اختراق الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني، وحفظ سيادة العراق، وهذا الامر اعلن بشكل رسمي من قبل هيئة الرئاسة واللجان المختصة كذلك مواقف النواب من كل الكتل والمكونات".

وأضاف ان "مجلس النواب تحرك وفق الاليات القانونية عبر توجيه أسئلة برلمانية مختلفة الى رئيس الوزراء كذلك وزارة الخارجية ووزارة الدفاع بشأن أسباب هذا الخرق والتأكيد على عدم تكراره والدفع نحو شراء منظومات دفاع جوي متطورة تكون قادرة على حماية الأجواء من أي عدوان خارجي".

وتابع البنداوي: "لا يوجد شيء يشغل البرلمان والكتل والأحزاب عن حماية العراق وحفظ امنه وسيادته، لا مصالح سياسية ولا حزبية والكل متفق على ضرورة توحيد المواقف لمواجهة أي تحديات خارجية، وما حصل من خرق لسيادة العراق ليس بالأمر الهين وربما يتكرر اذا لم تكن هناك إجراءات رادعة ولهذا الحكومة العراقية تحركت نحو المجتمع الدولي، وهذا الامر اكيد مدعوم من قبل البرلمان العراقي".

يذكر ان الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، علق يوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، حول قضية سماح الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل بخرق الأجواء العراقية لضرب إيران فجر السبت الماضي.

وقال القيادي في الإطار، علي الفتلاوي، "، إن: "الأجواء العراقية ما زالت تحت سيطرة قوات الاحتلال الأمريكي عبر ما يسمى بالتحالف الدولي، وهي من سمحت للكيان الصهيوني باختراق تلك الأجواء وشن ضربات على إيران، رغم أن هذا الأمر يخالف توجهات الدولة العراقية، والدستور العراقي الذي يؤكد أن العراق لا يمكن أن يكون منطلقاً بأي شكل من الأشكال للاعتداء على دول الجوار والمنطقة".

وأضاف الفتلاوي، أن "البيانات والاستنكار لن تأتي بأي جديد ولن تحفظ سيادة العراق وأمنه واستقراره، ولهذا ما فعلته أمريكا بهذا العمل سيكون دافعاً لتسريع حوارات إنهاء مهام التحالف الدولي وطرد كامل القوات الأمريكية، حتى يسيطر العراق على أجوائه ويمنع أي خروقات لها، وهذا ما سنعمل عليه".

وتابع: "كما إننا ندعم إجراءات الحكومة في التحرك الدولي لإدانة هذا الخرق الكبير والخطير لسيادة العراق من قبل الكيان الصهيوني".

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