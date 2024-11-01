السوداني وأردوغان يبحثان توحيد المواقف إزاء التطورات الخطيرة في المنطقة

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان في قصر وحيد الدين بمدينة إسطنبول التركية.

وأجرى الجانبان مباحثات اشتملت استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، والتهديد المتزايد للسلم والاستقرار الذي يشكله الكيان الصهيوني، بعدوانه المستمر على غزّة ولبنان، والاعتداءات التي طالت عدة دول في المنطقة.

وبحث السوداني والرئيس أردوغان توحيد المواقف إزاء هذه التطورات الخطيرة، وما تمثله من تحدٍ، وحث الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية والأممية على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى وقف إطلاق النار، وتسهيل عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات إلى المنكوبين جراء العدوان، وإطلاق جهود الإعمار، وحماية الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية.

كما شهد اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.