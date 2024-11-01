الديوانية.. العثور على 13 قطعة أثرية في موقع \"إيشان خالد\"

عثرت بعثت التنقيب العراقية، اليوم الجمعة، على 13 قطعة أثرية تعود لعصور زمنية مختلفة في موقع "إيشان خالد" بمحافظة الديوانية.

وذكرت شرطة الديوانية في بيان انه بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، شرعت مفارز قسم آثار وتراث الديوانية بمتابعة مدير القسم بتأمين الحماية للبعثة التنقيبية العراقية والتي تقوم بأعمال البحث والتنقيب في الموقع الاثري (ايشان خالد) وبعد عمليات البحث والتنقيب من قبل العاملين والمختصين تم العثور على مجموعة من القطع الاثرية والبالغ عددها (13) قطعة تعود إلى عصور زمنية مختلفة.

وأضاف انه تم تسليمها إلى دائرة مفتشية آثار وتراث محافظة الديوانية وفق القانون والضوابط.