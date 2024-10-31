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السوداني انتخاب المشهداني رئيساً لمجلس النواب


بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، لمحمود المشهداني بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب.

وقال السوداني في بيان انه "أتقدم إلى الأخ محمود المشهداني بالتهنئة والتبريكات بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، كذلك أهنئ أعضاء المجلس الموقّر وسائر القوى السياسية الوطنية لحسمهم هذا الاستحقاق الدستوري المهم، في خطوة تصبّ في استكمال خدمة أبناء شعبنا، وهو هدف اتخذته الحكومة شعاراً منذ بداية عملها".

وأضاف: "بهذه المناسبة، تؤكد الحكومة عزمها مواصلة تنفيذ برنامجها الحكومي الخدمي التنموي، بالتعاون الكامل مع السلطات الدستورية، وفي مقدمتها السلطة التشريعية والرقابية، التي يمثلها مجلس النوّاب، ونجدد الالتزام القانوني والدستوري، بدعم الدور الرقابي لمجلس النوّاب، الذي يكمّل عمل الحكومة، ويرسّخ أداءها في أولوياتها، بمكافحة الفساد، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة".

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