السيرة الذاتية لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني

محمود داود سلمان موسى المشهداني (20 أيار/مايو 1948-)، سياسي عراقي وكان أول رئيس للبرلمان العراقي بعد الغزو الأميركي للبلاد. ترأس مجلس النواب العراقي من عام 2006 إلى عام 2009 وانتخب مرة أخرى منذ 31 أكتوبر 2024 حتى الآن، كما انتخب رئيسا للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.

ولد ببغداد عام 1948 وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها. التحق بكلية الطب عام 1966 وحصل على البكالوريوس من كلية الطب وتخرج برتبة ملازم أول طبيب عام 1972، وعمل كطبيب في الجيش العراقي.

وشارك المشهداني في العملية السياسية بعد عام 2003، فهو أول رئيس لمجلس النواب بعد سقوط النظام السابق كان رئيسًا المكتب السياسي لمنظمة الدعوة والإرشاد وشارك عضوا في تأسيس مجلس الحوار الوطني عام 2004 كما انتخب عضوا في لجنة صياغة الدستور في العام نفسه. بعد فوزه بعضوية مجلس النواب العراقي انتخب رئيسا للمجلس في 16 آذار/مارس 2006 حتى 23 كانون الأول/ديسيمبر عام 2008. وانتخب رئيسا للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.