التعليم العالي تطلق مرحلة ملء البيانات المتعلقة بالتقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، المرحلة الثانية المتعلقة بملء البيانات والمصادقة عليها إلكترونيا وتحميل المرفقات الساندة حسب نوع الطالب للتقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2025/2024، حيث دعت الوزارة في بيان لها، الراغبين بالتقديم إلى "تحميل التطبيق PEAS وإنشاء الحساب من الطالب نفسه وإتمام عملية التحقق من الطالب ذاته عن طريق صورة الطالب الحية والبطاقة الوطنية واتمام عملية ملء البيانات الدراسية الدقيقة المتعلقة بنوع الدراسة والمصادقة عليها إلكترونيا".

وبيّنت أن "الطالب الذي تتوفر بياناته من خلال نظام القبول يمكنه مصادقة بياناته بنفسه وفي حال وجود أية مشكلة في البيانات فبالإمكان الحجز الإلكتروني لمراجعة دائرة التعليم الجامعي الأهلي أو إحدى الجامعات/ الكليات وحسب الرقعة الجغرافية المحددة".

وأشارت الوزارة إلى أن "المرحلة القادمة التي سيتم الإعلان عنها تشمل تفعيل قنوات القبول وتسجيل خيارات الطالب الجامعية بحسب المعدل ونوع الدراسة وضوابط القبول المعلنة بالدليل الارشادي للتقديم".