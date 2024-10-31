البدء بالجولة الثانية لانتخاب رئيس جديد للبرلمان

بدأت في مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، الجولة الثانية لانتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد فشل المجلس في حسم المنصب من الجولة الأولى، إذ قرر مجلس النواب، اليوم الخميس، الذهاب الى جولة ثانية لانتخاب رئيس جديد له، بعد أن حصل محمود المشهداني على 153 صوتاً، وسالم العيساوي 95، وعامر عبد الجبار 9 أصوات، اما الباطلة بلغت 14.

وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة مخصصة بحضور 271 نائباً لانتخاب رئيس جديد له خلفا لمحمد الحلبوسي الذي أعلنت المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضويته كنائب ورئيس للبرلمان في تشرين الثاني 2023.