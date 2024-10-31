التعليم العالي يعلن نتائج القبول لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن نتائج قبول الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2025/2024، حيث قالت الوزارة في بيانها، انه "تتضمن النتائج قبول (21765) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2024/2023 وقبول (6846) طالبا من خريجي السنة الدراسية 2023/2022 فيما بلغت أعداد المقبولين في كليات المجموعة الطبية ضمن هذه القناة (2995) طالبا".

وأضافت: "بهذا الصدد توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات بدء إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)"