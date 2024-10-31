المحكمة الجنائية المركزية: الإعدام بحق تاجر مخدرات

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المجلس في بيان، أن "المدان ضبط بحوزته 40 ألف حبة بوزن سبعة كيلو غرام من نوع صفر واحد (كبتاغون)، فضلا عن مسدس وبندقية كلاشنكوف".

وتابع المجلس، أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".