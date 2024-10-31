بالجرم المشهود.. القبض على طبيب حاول ابتزاز أحد المدراء العامين بالنجف

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، القبض على طبيب حاول ابتزاز أحد المدراء العامين بالنجف بالجرم المشهود.

وذكرت لجنة النزاهة أنه "بكمين محكم وبإشراف محكمة تحقيق النجف تمكن مكتب تحقيقات النجف من القبض اليوم على المدعو (ر، ل،) الذي يعمل طبيباً جراحاً، أثناء ابتزازه أحد المدراء العامين في محافظة النجف".

وأشارت الى ان "عملية القبض جاءت بعد مراقبة دقيقة وأسفرت على ضبطه متلبساً باستلام مبالغ المالية (كرشوة) واحيل الى القضاء لينال جزاءه العادل".