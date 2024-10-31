نائب يبيّن أسباب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات وموعد التعديل

صرّح رئيس كتلة الآمال ياسر الحسيني، اليوم الخميس، عن أسباب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات وموعد التعديل، فيما أكد انه لا توجد هناك أي مخاوف، حيث ذكر الحسيني في حديث لقناة السومرية، إن "بعض الكتل السياسية طالبت بطرح مقترح تعديل لقانون الانتخابات ولا توجد هناك أي مخاوف من هذا التعديل وكثير ما طالبنا بان تبقى قضية الدوائر المتعددة داخل المحافظات في مصيرها".

ولفت الى انه "لهذا اليوم ونحن نطالب بان تعود الدوائر المتعددة لغرض توزيع تمثيل الجماهيري على المحافظة بشكل عادل".

وأضاف ان "بعض الانتخابات يكون هناك تمثيل لمركز المحافظة دون الأطراف او الأطراف دون مركز المحافظة"، مستدركا: "اما قضية تعدد الدوائر المتعددة هي لإيجاد تمثيلا مناسبا ومتساويا لكل المحافظات".

وعن سبب التغير المستمر للقانون، أوضح الحسيني: "وفق المعطيات الانتخابية ومصالح الكتل يتم التغيير وهناك دفع بتجاه التغيير وأتوقع بان يكون قريبا".