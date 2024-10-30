تبرئة واغلاق الدعوى الخاصة باللواء سعد معن

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، بأن القضاء العراقي برأ الناطق السابق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن من التهم الموجهة اليه.

وقال المصدر إن القضاء العراقي قرر تبرئة اللواء سعد معن وإغلاق الدعوى ضده، بسبب عدم كفاية الأدلة".

وأفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء (20 آذار 2024)، بأن الفريق الركن سعد العلاق واللواء سعد معن تصدرا قائمة الضباط المحالين للآمرة بسبب "فضيحة ابتزاز ضباط كبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال المصدر إن "المتصدرين لقائمة الإحالة الى الآمرة، هما الفريق الركن سعد العلاق الى امرة الدفاع، واللواء سعد معن الى امرة الداخلية، ورتب اخرى من الداخلية والدفاع تقدر بـ 14 ضابطًا برتب نقيب ومقدم وعقيد ولواء".

وفي وقت سابق ، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، ان تحقيقات توصلت إلى تحديد عناصر شبكة داخل المؤسسة العسكرية تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها، فضلاً عن ابتزاز الضباط والمنتسبين ومساومتهم، مشيرا الى ان اللجنة قررت إحالة الضباط المتورطين بهذا الفعل غير القانوني إلى الإمرة، واستمرار الإجراءات القانونية اللازمة وإكمال التحقيقات بحقهم.