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وزارة العدل: استكمال العمل بنظام التوثيق الالكتروني وإلغاء صحة الصدور الورقية للوكالات


صرّحت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن استكمال العمل بنظام التوثيق الالكتروني وإلغاء صحة الصدور الورقية للوكالات في كافة دوائر الكتاب العدول في بغداد والمحافظات، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إنه "بناءً على توجيهات وزير العدل خالد شواني بالاعتماد على التقنيات الحديثة في عمل الدوائر العدلية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت دائرة الكتاب العدول عن استكمال العمل بنظام رمز التأمين الالكتروني (QR) لجميع الوكالات وفي كافة الدوائر التابعة لها في بغداد والمحافظات".

ونقلت الوزارة عن مدير عام دائرة الكتاب العدول يوسف حويز خورشيد، قوله إن "جميع دوائر الكتاب العدول البالغة 178 دائرة في بغداد والمحافظات، تم تجهيزها بالكامل بمتطلبات العمل بنظام الباركود من اجل تحقيق الانتقال الكامل الى الرقمنة في عمل الدائرة".

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وزارة العدل: استكمال العمل بنظام التوثيق الالكتروني وإلغاء صحة الصدور الورقية للوكالات
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