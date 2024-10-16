بعد انتهاء الحملة الانتخابية..حالة من الهدوء في شوارع إقليم كردستان

دخلت شوارع إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (16 تشرين الأول 2024)، حالة من الهدوء، بعد انتهاء موعد الحملة الانتخابية في منتصف الليلة الماضية.

وبعد أكثر من 20 يوما من التجمعات الجماهيرية، جاء موعد الصمت الانتخابي ليضفي طابعا من الهدوء والاستقرار على شوارع ظلت مزدحمة بالتجمعات والكرنفالات وتبادل الاتهامات والتشنج طوال الفترة الماضية.

ويقول الناشط السياسي دانا رسول إن، المواطن الكردي ارتاح بعد أكثر من 20 يوما من الازدحامات والتجمعات والمضايقات والتفحيط بالسيارات، طوال فترة الحملة الدعائية لانتخابات برلمان كردستان.

وبين أنه "لا وجود ولا فائدة من تلك التجمعات، وهي مجرد تنافس حزبي بين الأحزاب، والمواطن الكردي حائر بقوت يومه وعيشته، وليس لديه وقت لهذا الصراع، لأنه يعرف بأنها صراعات على المناصب والمغانم والمنافع".

وأضاف أن " الشوارع اليوم أكثر هدوءاً، ولو تسأل أكثر المواطنين فأنهم سيقولون بأنهم سعداء لانتهاء الحملة الدعائية، ويريدون انتهاء الانتخابات بصورة سريعة، لأنها سببت الكثير من الازعاج لهم".

ودخلت مرحلة الصمت الانتخابي صباح اليوم الأربعاء بعد 21 يوماً من الدعاية استعداداً للاقتراع الخاص المقرر إجراؤه يوم الجمعة 18 تشرين الأول 2024، فيما ينطلق التصويت في الاقتراع العام يوم الأحد القادم في الساعة الـ7 صباحاً وحتى السادسة مساءً .