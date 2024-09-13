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صواريخ كورية تتجه الى العراق.. تحرر من "الابتزاز والضغوطات وتنويع لمصادر التسليح"


علقت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، على وجود نية للعراق للتوجه نحو شراء صواريخ أرض – جو متوسط المدى من كوريا الجنوبية.

وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي، في حديث صحفي، ان "العراق لديه نية حقيقية في بناء قدراته في الدفاع الجوي، ولهذا هو يريد عقد صفقات تسليح متنوعة المصادر مع دول مختلفة من اجل حمايته اجواءه ومنع أي خروقات للأجواء العراقية خلال المرحلة المقبلة".

وبين البنداوي ان "الحكومة العراقية تريد تنويع مصادر التسليح وعدم حصر هذا الملف بيد دولة معينة، حتى لا يكون هذا الملف خاضع لأي ابتزاز او ضغوطات، ولهذا هناك توجه لعقد صفقات تسليح مع دول مختلفة، وهناك اهتمام كبير في تطوير أسلحة الدفاع الجوي، خاصة لمرحلة ما بعد انهاء وجود التحالف الدولي".

وأضاف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية ان "اللجنة سوف تتابع وتطلع على كامل تفاصيل عقود التسليح بعد توقيعها، ونحن داعمون لخطوات الحكومة لتقوية وتعزيز قدرات الدفاع الجوي لكافة صنوف القوات المسلحة العراقية".

وكان قائد الدفاع الجوي اللواء الطيار الركن مهند غالب الأسدي، كشف امس الخميس، عن تفاصيل صفقة شراء منظومة صواريخ أرض – جو متوسطة المدى من كوريا الجنوبية، فيما حدد موعد وصول أول بطاريات الصواريخ إلى البلاد.

وقال اللواء الأسدي في تصريح صحفي، إن "منظومة صواريخ أرض – جو متوسطة المدى نوع (M-SAM) المتعاقد عليها مؤخراً تعتبر متقدمة جدا، حيث إن العراق توصل إلى اتفاق بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني مع شركة ايلاجي الكورية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية لشراء عدد منها لحماية الأجواء العراقية"، مبينا، أنه "من المقرر وصول هذه البطاريات إلى العراق تباعا على مدى السنوات المقبلة".

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صواريخ كورية تتجه الى العراق.. تحرر من "الابتزاز والضغوطات وتنويع لمصادر التسليح"
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