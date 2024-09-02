الشيخ همام حمودي يعزي بذكرى وفاة الرسول محمد (ص)

عزى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الاثنين، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى وفاة النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

وقال الشيخ حمودي، في بيان : "السلام عليك يا رسول الله، اُصِبْنا بِكَ يا حَبِيبَ قُلُوبِنا، فَما أعْظَمَ المُصِيبَةَ بِكَ! حَيْثُ انْقَطَعَ عَنَّا الوَحْيُ، وَحَيْثُ فَقَدْناكَ".

وتابع، "كيف لا وأنت رحمةٌ مهداة لهذه البشرية، عشتَ عمرك هادياً مربياً، وقائداً حكيماً رؤوفا، لا يُدرِك قدرك وعظيم منزلتك إلا الله تبارك وتعالى ووصيك بالحق علي بن أبي طالب".

وأضاف، أن "العالم اليوم بأمس الحاجة إلى التعرف إليك، والالتفاف حول ضيائك واتباع نورك؛ لتنعم الإنسانية بالسلام ولتزول ظلمات الجهل ويندحر العدوان".