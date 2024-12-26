رئيس جهاز المخابرات العراقي يصل إلى قصر الشعب للقاء الإدارة السورية الجديدة

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، بوصول وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات إلى العاصمة السورية دمشق.

ووفقا لوسائل الإعلام، فأن" وفدًا عراقيًا برئاسة حميد الشطري رئيس جهاز المخابرات العراقي وصل إلى قصر الشعب للقاء الإدارة السورية الجديدة في العاصمة السورية دمشق".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الأحد الماضي، أن حكومته بادرت بإجراء اتصالات وزيارات مع الدول الشقيقة، وأطلقت مبادرة لإرساء الأمن في سوريا، وقدمت ورقة عراقية في مؤتمر العقبة بالأردن بشأن سوريا، وحظيت بترحيب جميع الأشقاء.

ورغم تصريح السوداني الا ان المسؤولين الحكوميين، سواء في وزارة الخارجية، أو على مستوى الشخصيات المقربة من رئيس الوزراء، لم يتحدثوا عن طبيعة تلك المبادرة، واقتصروا على التصريحات العمومية، وكذلك الأمر مع ما ورد في ورقة العقبة، وهو ما يؤكد طبيعة الحذر الذي تمارسه بغداد حيال الحدث السوري.