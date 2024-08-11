راكان الجبوري : قدمنا طعنا بقانونية جلسة امس الى المحكمة الادارية

عبر محافظ كركوك المنتهية ولايته راكان الجبوري، عن استيائه من مجريات جلسة مجلس المحافظة أمس وانتخاب محافظ ورئيس للمجلس، بغياب المكون التركماني وعدد من الأعضاء، مؤكداً تقديم طعن لدى المحكمة الإدارية، لاعتبارها غير قانونية.

وقال في مؤتمر صحفي :" ان تغييب المكون التركماني عن جلسة المجلس مخالفة واضحة للقوانين والاتفاقات ، والعهود والاتفاق خلسةً وفي جنح الظلام أفقدتنا استحقاقنا ".

واضاف :" ان الجلسة عقدت بدعوة من حزب واحد وعبر الإعلام ، ولم يتم تسليمي أي وثيقة لحضور الجلسة، وهم محددون جدول الأعمال دون تبليغ الاعضاء الآخرين "، مشيرا الى انه لا توجد مشكلة في كركوك ليتم عقد الجلسة في بغداد، وهذا مخالف للقانون، حيث عقدت الجلسة الأولى في المحافظة دون أي مشكلة.

وتابع :" تم الاتفاق على إصدار بيان موحد، بتوقيع الأعضاء ، باعتبار جلسة انتخاب المحافظ ورئيس المجلس غير قانونية، ومخالفة للمادة 16 ولقانون مجالس المحافظات، وقد قدمنا طعنا بقانونية الجلسة الى المحكمة الادارية "