العمليات المشتركة تكشف حقيقة وجود إرباك أمني في نينوى

نفت قيادة العمليات المشتركة، الخميس، وجود إرباك أمني في قاطع محافظة نينوى.

وقالت القيادة في بيان، "بالوقت الذي تستمر فيه قطعاتنا البطلة بعملياتها التعرضية الاستباقية وضرباتها الموجعة ضد ما تبقى من مفارز داعش الارهابية وتطارد فلوله المنهزمة الخائبة بمؤازرة واسناد شعبنا الابي الكريم، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (وجود إرباك أمني ووضع غير مستقر في قاطع نينوى وغربها والحدود مع سوريا)".

واعتبرت أن "هذه المعلومات غير صحيحة وبعيدة جدا عن الواقع"، مؤكدة أن "هناك انتشاراً وسيطرة عالية المستوى لقطعاتنا الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي ضمن جميع قواطع المسؤولية".

ولفت بيان العمليات المشتركة الى أن "شريط الحدود العراقية مع جميع دول الجوار يشهد تطورا كبيرا على مستوى القطعات والتحصينات والموانع وابراج وموارد المراقبة الفنية والكاميرات وكل المستلزمات القتالية والفنية والادارية مع تواجد احتياط كفوء كبير ومدرب من جميع صنوف واختصاصات قطعاتنا الأمنية البطلة في عموم القواطع".

وتابع "لقد رصدنا إن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحاول بث الشائعات المغرضة التي يحاسب عليها القانون بشدة"، داعيا الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة المواقف التي تتعلق بالجانب الأمني من مصادرها الرسمية".