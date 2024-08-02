الأخبار

النزاهة النيابية تفتح ملفات الفساد في عقود ومشاريع امانة بغداد


اعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، انها ستباشر بالتحقيق في المشاريع والعقود التي تدور حولها شبهات فساد في امانة بغداد.

وقال المكتب الاعلامي للجنة النزاهة النيابية في بيان ، انه "اكد النائب زياد الجنابي رئيس اللجنة ان فريقا مشتركا من اللجنة، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، سيبدأ خلال هذا الاسبوع عمليات التدقيق والتحقيق في العديد من الملفات والمشاريع التي اكتملت حولها الادلة والمعلومات والتي اشارت بشكل واضح الى وجود شبهات تلاعب وفساد فيها ".

واضاف ان "التدقيق والتحقيق سيشمل كذلك عددًا من المشاريع التي تنفذها الامانة من خلال دائرة المشاريع والتي يشوبها الكثير من الشبهات بحسب ما تم تأشيره عبر ماتوفر للجنة من وثائق تدين بعض العاملين في تلك الدائرة".

كما بيّن الجنابي بحسب البيان ان "التحقيق سيشمل ايضًا ملف منح إجازات البناء بصورة مخالفة للقانون نتيجة خضوع بعض العاملين وتورطهم في شبهات فساد مالي واداري، وتلاعبهم بطرق منح إجازات البناء وهو ما أثر سلبا وبصورة واضحة على معالم العاصمة الحبيبة بغداد".

ولفت الجنابي الى ان "التحقيقات ستطال كذلك العقود التي وقعت ضمن مسؤولية امين بغداد الحالي، وبعض من الملفات المشبوهة في خلال حقبة الأمين السابق موضحًا انه سيتم تثبيت لجنة فرعية مختصة بدراسة وتدقيق مشاريع الامانة الحالية والمستقبلية".

كما اكد الجنابي ان "تلك الملفات ستعلن برمتها أمام الرأي بعد اكتمال عمليات التحقيق فيها بصورة نهائية، وانه سيتم احالتها بصورة مباشرة الى الجهات القضائية المختصة لينال المقصرون والمتلاعبون بالمال العام جزاءهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة النيابية تفتح ملفات الفساد في عقود ومشاريع امانة بغداد
النائب عن صادقون علي الجمالي : نخشى من "خراب العملية السياسية" بكشف أسماء المتورطين بسرقة القرن
اعتقال نجل نائب سابق بقضية مخدرات في بغداد
العثور على انفاق تحتوي على غرف غربي نينوى
امام جمعة النجف الاشرف : لابد من خروج المحتل من العراق ولا يوجد اي غطاء قانوني لوجوده
شرطة كربلاء تشرع بتسجيل المواكب الحسينية للمشاركة بزيارة الأربعين
مصادر: لا اتفاق بين مكونات كركوك وتمسك عربي بمنصب المحافظ
مجلس محافظة كربلاء يقر ضوابط جديدة لمنح بطاقة السكن في المحافظة
رئيس الوزراء يوجه بالوقوف دقيقة صمت يوم غد السبت تخليدا لشهداء العراق وضحايا الابادة الجماعية
النزاهة تطيح بمدير عام سابق في النقل و3 من أشقائه بتهمة غسيل الأموال
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك