امام جمعة النجف الاشرف : لابد من خروج المحتل من العراق ولا يوجد اي غطاء قانوني لوجوده

أدان إمام وخطيب جمعة النجف الأشرف السيد صدر الدين القبانجي استهداف مقرات الحشد الشعبي في جرف النصر واستهداف قادة المقاومة في ايران وفي لبنان واستمرار قصف الأبرياء في غزة ولبنان وكذلك التصعيد في اليمن .

وقال السيد القبانجي في خطبته السياسية لصلاة الجمعة في النجف:" ان الحديث الساخن اليوم هو تصعيد للحرب والعدوان من قبل إسرائيل على الشعوب الإسلامية , ففي العراق قصف مقرات الحشد الشعبي في بابل واستشهاد عدد منهم, وفي لبنان مقتل احد قادة المقاومة الإسلامية الشهيد فؤاد شكر, وفي ايران مقتل ضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشهيد إسماعيل هنية, وفي اليمن قصف شديد واستشهاد عدد من المدنيين ".

وأضاف: "لابد من خروج المحتل ولايوجد اي غطاء قانوني لوجوده، وان يحفظ ماء وجهه قبل ان يطرد، وسيبقى شعارنا ، هيهات منا الذلة ".

وتابع :" اننا في الوقت الذي نعزي فيه عوائل الشهداء ، نقول لها نحن شعب لايهاب الموت, فالقتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة, وان هذا التصعيد العدواني هو محاولة للخلاص من قبضة غزة.كما اننا نتضامن مع كل الشعوب الإسلامية ونقف الى جانبها فالعدوان عليها عدوان علينا "