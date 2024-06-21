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النائب ياسر الحسيني يحذر من أنبوب العقبة: اشتراك العراق بالحرب ضد غزة


كشف عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية، النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس، أن النفوذ الاماراتي بالعراق اقوى من أميركا وإيران، وفيما أشار الى أن هناك محاولات لـ “رهن" البلد والديون بدأت "تغرقنا"، بين أن 30% من الوزراء فشلوا ويستحقون الاقالة والباقي لم ينجحوا، كما أوضح ان ميناء الفاو عبارة عن "تراب" ولن يحقق منفعة لمدة 50 عاماً، وحذر من أنبوب العقبة معتبرا أن العراق سيشترك بالحرب ضد غزة.

وقال الحسيني في حديثه لبرنامج (عشرين)، الذي تبثه فضائية السومرية، انه "لا يوجد مسؤول واحد بعد 2003 قال (لا) لأميركا وغشيم من يثق بالجانب الأميركي، والنفوذ الاماراتي في العراق أصبح اقوى من أميركا وإيران"، مشيرا الى ان "النفوذ الإيراني في العراق أصبح (صفرا) لان حكومة السوداني صديقة الخليج والأردن وليس إيران".

وأضاف أن "مضي مشروع انبوب العقبة يعني اشتراك العراق بالحرب ضد غزة"، مبينا أن "هناك تحايلا على تنفيذ مشاريع الاتفاقية العراقية الصينية".

وتابع الحسيني "نحن من جئنا بالحكومة وبالتالي المواطن يحاسبنا على الاخفاق وثلاثة وزراء فقط نجحوا بأداء مهامهم لغاية الان"، مؤكدا أن "70% من الوزراء لم ينجحوا بعملهم، و30% منهم فشلوا ويستحقون الإقالة".

وبين عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، أن "بعض الوزراء ابرموا عقودا أهدروا فيها المال العام"، موضحاً ان "وزير النفط لم ينجح في الحد من عمليات تهريب المشتقات النفطية".

ولفت الحسيني الى أن "ارامكو السعودية استحوذت على انبوب نفط عراقي"، مردفاً أن "هناك محاولات لـ (رهن) البلد والديون بدأت تغرقنا".

واستدرك بالقول، انه "لدينا عقود هدر لو اطلع عليها الشعب لقام بـ (اللطم على رأسه)"، لافتا الى أن "انشاء المجمعات السكنية لا يخضع لرقيب او حسيب".

وحول ميناء الفاو، أكد الحسيني أنه "عبارة عن (تراب) ولن يعمل قبل 2030"، مبينا أنه "لن يحقق منفعة للعراقيين لمدة 50 سنة وفق المعطيات الحالية".

وتطرق الحسيني الى ملف الكهرباء، قائلاً: "وزير الكهرباء الحالي يعتبر من خبراء العراق لكنه يتعرض لضغوط خارجية"، منوهاً أن "اميركا رفضت مناقشة ملف الكهرباء مع رؤساء الحكومات".

واختتم الحسيني قوله، بأن "الكبريت العراقي هو الأعلى نقاوة في العالم"، مستدركاً أن "حقل كبريت المشراق احيل لشركة اردنية مختصة بالصناعات الغذائية"، وذلك رغم نفي وزارة الصناعة لهذا الأمر.

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