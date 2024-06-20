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مجلس بغداد يطالب بـمراقبة سويج، عمولات مستمرة حتى بعدم استخدام البطاقة


أكد عضو مجلس محافظة بغداد، أحمد محسن، اليوم الخميس، على ضرورة متابعة البنك المركزي لعمل شركة "سويج" لبطاقات الدفع الالكتروني، مع تزايد الشكاوى من وجود عمولات كبيرة تستقطعها الشركة فضلا عن الفارق بسعر صرف الدولار عند التحويل.

وذكر محسن في حديث لقناة  السومرية، ان من أبرز مشاكل سويج هي رداءة الخدمة، فضلا عن نسبة العمولة التي تعتبر عالية جدا ولا توازي ما تقدمه من خدمة ".

وبخصوص الفرق بصرف الدولار وكلفة التحويل بسبب العمولات، بيّنان هذه المشكلة حلها بيد البنك المركزي فهو يمتلك السلطة القانونية لتحديد نسبة عمولة التحويل، موضحًا ان هناك فرضية تبادل المنفعة بين الشركة والأجهزة المعنية بمراقبتها ويدفع المواطن البسيط ثمنها.

وأكد على ضرورة متابعة عمل شركة سويج من قبل البنك المركزي، فضلا عن تحديد نسبة عمليات التحويل بما يتناسب وحجم المبالغ التي يتم تحويلها حيث لا يمكن ان تأخذ نسبة العمولة من المواطن بمستويات تساوي الشركات الاستثمارية.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالشركة، أرقاما غريبة للعمولات والرسوم التي تستقطعها، على سبيل المثال تستقطع الشركة كحد ادنى 1500 دينار، او نسبة 1.5%، أي 15 الف دينار من كل مليون فقط لتعبئة بطاقة، كما تستقطع الف دينار فقط للاستعلام عن رصيد البطاقة في جهاز الصراف الالي، بالإضافة الى استقطاع الف دينار عمولة "إدارة البطاقة" فقط اذا لم يستعملها المواطن لمدة 30 يومًا.

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