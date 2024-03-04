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خبير امني يحذر من تداعيات بقاء مخيم الهول "داعش تتربص"


اكد الخبير الامني والعسكري، علي الشريفي، اليوم الاثنين، ان إتمام السيطرة على الوضع الأمني الداخلي يأتي بعد ضبط الحدود مع البلدان الأخرى، مضيفا ان بقاء مخيم الهول بظل استمرار الخلافات مع إقليم كردستان يهدد امن البلد بصورة عامة.  

وقال الشريفي في حديث ل / المعلومة/، إن "الحكومة مطالبة بالتنسيق مع دول هذه الجنسيات من اجل سحبهم وابعاد خطرهم على العراق"، مشيرا الى ان "المخيم يمثل احد الثغرات التي قد تستغلها عصابات داعش الإرهابية خلال الفترة المقبلة". 

وتابع، انه "لابد من إيجاد الحلول الناجعة لتفكيك مخيم الهول، بالتعاون مع جميع الجهات خلال الفترة المقبلة"، لافتا الى ان "تصفية المخيم أصبحت ضرورية عن طريق اتباع الطرق السياسية والأمنية والدبلوماسية". 

واضاف، ان "عصابات داعش الإرهابية تتربص عبر الهول لتنفيذ العمليات الهجومية ضد القوات الأمنية والمدنيين"، مضيفا ان "إتمام السيطرة على الوضع الأمني الداخلي يأتي بعد ضبط الحدود مع البلدان الأخرى". 

وكان القيادي في تحالف نبني علي عزيز، قد دعا في حديث ل/ المعلومة/، الحكومة الى انهاء مخيم الهول للتخلص من الورقة الأخيرة التي تضغط بها واشنطن على البلد، فيما اكد ان المخيم يمثل قنبلة موقوتة تهدد امن العراق الداخلي.

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