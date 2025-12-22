الكشف عن مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي

عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري المرقّم (٢٥٥)، اليوم الاثنين الموافق ٢٢ كانون الأول ٢٠٢٥، في مكتب الشيخ الدكتور همام حمودي، لمناقشة نتائج الاجتماعات المتتالية للّجان الفرعية، واستعراض آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي.

وشهد الاجتماع نقاشات معمّقة لاوراق عمل مقدمة من قوى الاطار التنسيقي تناولت مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب بقية الاستحقاقات الانتخابية، وبما ينسجم مع السياقات الدستورية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد الإطار التنسيقي موقفه الثابت الداعم لحصر السلاح بيد الدولة، وفق مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويخدم المصلحة العليا للبلاد.