الأخبار

الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 15 تاجر ومروج للمخدرات في بغداد


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات في بغداد، فقد ذكرت المديرية في بيان، أنه "وبحسب توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية بضرورة التعاون والتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية في قيادة عمليات بغداد للقضاء على ظاهرة المخدرات وإلقاء القبض على التجار والمروجين لها، ووفق معلومات استخبارية دقيقة ونصب عدة سيطرات مفاجئة تمكن قسم الاستخبارات والأمن في قيادة عمليات بغداد وبالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية من خلال المفارز المشتركة من إلقاء القبض على 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد". كذلك أضافت أن "هذه العمليات جاءت في هذا الأسبوع فقط، حيث تم ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة"،لافتاً الى أنه "تم تسليمهم مع المواد أصولياً".

