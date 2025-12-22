يار الله ومسؤول عسكري كوري جنوبي يبحثان التعاون بين البلدين في مجالات التدريب و الدعم اللوجستي

بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله،مع الملحق العسكري لجمهورية كوريا الجنوبية العقيد ،سون جانك-سوو، التعاون بين البلدين في مجالات التدريب و الدعم اللوجستي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع ،أن يار الله استقبل ، مساء اليوم الاثنين ، في مقر رئاسة أركان الجيش، الملحق العسكري لجمهورية كوريا الجنوبية لدى العراق العقيد سون جانك-سوو.

وجرى خلال اللقاء وفق البيان ،بحث آفاق التنسيق والتعاون العسكري المشترك بين البلدين، لا سيما في مجالات التدريب، الدعم اللوجستي، والصناعات الجوية والدفاعية، وبما يسهم في تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية.

من جانبه، أكد الملحق العسكري الكوري الجنوبي حرص بلاده على استمرار التعاون العسكري مع العراق"