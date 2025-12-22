وزير الدفاع يترأس جلسة مجلس الدفاع الخاصة بترقية الضباط لجدول كانون الثاني 2026

ترأس وزير الدفاع محمد العباسي، جلسة مجلس الدفاع الخاصة بترقية الضباط لجدول كانون الثاني 2026.

وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزير تراس اليوم الإثنين، جلسة مجلس الدفاع، بحضور رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والأمين العام لوزارة الدفاع الفريق المهندس شوان مظهر علي راوندوزي، وأمين السر العام لوزارة الدفاع الفريق الركن أحمد سليم بهجت، ومعاوني رئيس أركان الجيش، وعدد من قادة الأسلحة والصنوف والضباط في الوزارة".

وأضافت:" انه جرى خلال الجلسة مناقشة الجدول الخاص بترقية الضباط المستحقين للترقية لجدول كانون الثاني 2026، وفق الضوابط والسياقات المعمول بها في وزارة الدفاع".