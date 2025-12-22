العثور على 380 قطعة اثرية بعد موجة الأمطار في بابل

أفاد مصدر محلي في محافظة بابل، اليوم الإثنين، ( 22 كانون الأول 2025 )، بالعثور مئات القطع الأثرية في المحافظة كشفت عنها الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وذكر المصدر إن "مفارز من شرطة الآثار والتراث، عثرت في موقع (بورسيبا) الأثري عقب موجة الأمطار الأخيرة على أجزاء من التربة وظهور لقى أثرية على سطح الموقع".

وأضاف، أن "القوة عثرت على (380) قطعة أثرية متنوعة، فضلاً عن لقى فخارية وحجرية ذات دلالات تاريخية مهمة تعود لفترات تاريخية مختلفة، منها الفترة السلوقية التي يزيد عمرها على 331 قبل الميلاد، والعصر العباسي، والفترات الإسلامية المتأخرة".