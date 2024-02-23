وفد كردي يزور اسرائيل للتعبير عن التضامن مع الكيان 

كشف تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، الخميس، ان وفدا كرديا انطلق من المانيا لزيارة إسرائيل للتعبير هما أسمته بـ " التضامن " الكردي مع الشعب اليهودي وبث رسائل انهم ليسوا وحدهم.

وذكر التقرير ان "المجموعة ضمت وفد مما يسمى بمنظمة الشتات من الجالية الكردية في المانيا، واتحاد الشتات الكردي من المانيا والدنمارك والنمسا ومن رجال ونساء من مختلف الأعمار من إقليم كردستان العراق أو سوريا أو تركيا للتحدث عن مدى تعاطف الأكراد مع اليهود وإسرائيل".

وأضاف ان "هناك رابطة فورية بين اليهود والأكراد، حيث يصف العديد من الأكراد تعرضهم لهجمات من قبل متطرفين في المنطقة وفي أوروبا، كما تذكر الاكراد أن إسرائيل دعمت قضية الانفصال في الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان العراق عام 2017".

وتابع التقرير انه "وفي التسعينيات، تحرر إقليم كردستان العراق من هجمات بغداد بدعم من الولايات المتحدة، مما أدى هذا إلى منطقة الحكم الذاتي ولعب المقاتلون الأكراد في العراق، المعروفون باسم البيشمركة، دورًا رئيسيًا في الحرب على داعش كما تستضيف منطقتهم المتمتعة بالحكم الذاتي قوات أمريكية". بحسب مزاعم الصحيفة.

وزعم الوفد الكردي ان "إقامة دولة كردية في الشرق الأوسط، على سبيل المثال، يمكن أن تكون حاسمة بالنسبة للأمن والسلام في المنطقة، كما ان ما سمي ب " المعاناة المشتركة" بين الاكراد واليهود مهمة لفهم العلاقة اليهودية الكردية ".