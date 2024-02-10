العراق يبدي قلقه من التوجه الإسرائيلي نحو رفح

أبدت وزارة الخارجية، اليوم السبت، قلقها نتيجة الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما دعت الى ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، انها تتابع بقلق بالغ الأنباء التي تؤكد أن سلطة الاحتلال الاسرائيلي تخطط لارتكاب كارثة ومجزرة إنسانية جديدة من خلال قيام قواتها بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وطالبت الوزارة، بحسب البيان، إلى ضرورة التدخل الدولي لمنع خطط التهجير القسري الجماعي التي يسعى لها الاحتلال.

وشددت على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.