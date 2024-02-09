المحلل السياسي قاسم التميمي : أمريكا تسعى لجر العراق نحو صراع المنطقة

رأى المحلل السياسي قاسم التميمي، ان أمريكا ومن خلال الاعمال الاجرامية التي تقوم بها داخل العراق فأنها تسعى لجر البلاد نحو صراع المنطقة، بهدف فرض امر واقع والبقاء في القواعد العسكرية التي تحتلها داخل العراق.

وقال التميمي لـ /ألمعلومة/، ان "القوات الامريكية تسعى لزعزعة الامن والاستقرار داخل العراق، متجاهلة بذلك جميع الاتفاقيات والتفاهمات بين بغداد وواشنطن، وخصوصا اتفاقية الاطار الاستراتيجي التي تواجدت بموجبها في العراق".

وأضاف ان "قوات مايسمى بالتحالف الدولي تواجدت في العراق من اجل الاسناد والتدريب والقضاء على عناصر داعش الإرهابي، الا انها خالفت الاتفاق الذي وجدت من اجله داخل العراق، مايحتم اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة لطردها من البلاد، حيث ان استمرارها يهدد بمزيد من إراقة الدماء".

وبين ان "أمريكا ومن خلال ماتقوم به من انتهاكات وجرائم وعمليات اغتيال داخل العراق، فأنها تسعى لجر البلاد نحو صراع المنطقة، بهدف خدمة المشروع الصهيوني وزعزعة الامن الداخلي للعراق".