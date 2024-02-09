عضو تحالف الفتح علي الزبيدي : امريكا لها مطامع في العراق ولن تخرج بسهولة

عبر عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، اليوم الجمعة، عن قناعته بان المحتل الأمريكي لن يخرج بسهولة، مشيرا الى ، ان "المحتل له مطامع في العراق".

وقال الزبيدي لـ /المعلومة/، ان "خروج المحتل لن يتم بسهولة، خصوصا ان لدى واشنطن أطماع في العراق، تتمثل بالموقع الاستراتيجي والثروات الطبيعية الكثيرة، مبينا، ان "امريكا تسعى الى تحقيق مصالحها من خلال الاستمرار بالبقاء داخل العراق".

وشدد على اهمية "الاستمرار بالضغط العسكري الميداني لضمان مغادرة المحتل والجلاء من قواعده التي يسيطر عليها داخل العراق".

وعدّ، ان "المقاومة الإسلامية في العراق تقوم بعمل عسكري كبير ضد قوات الاحتلال الأمريكي المتمركزة في القواعد العسكرية في عين الأسد وحرير، والتي تعد مواقع لانطلاق هجمات الاحتلال داخل العراق وخارجه".

واضاف، ان "التواجد الامريكي في قاعدتي عين الأسد وحرير تهديداً لامن وسيادة العراق"