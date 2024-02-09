ميسان.. انتخاب رئيس جديد للمجلس والمحافظ

انتخب مجلس محافظة ميسان، مصطفى دعير رئيساً للمجلس، وحبيب الفرطوسي لمنصب المحافظ.

وقال مصدر صحفي، إن مجلس محافظة ميسان عقد جلسة له، قبل قليل، وانتخب مصطفى دعير لمنصب رئيس مجلس المحافظة.

وأضاف أن المجلس انتخب أيضاً خلال الجلسة حبيب ظاهر راضي الفرطوسي محافظاً لميسان.

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.