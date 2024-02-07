صحة البصرة تنفي بيع المستشفى الجراحي الكويتي .. ادعاء كاذب وعار عن الصحة

نفت دائرة صحة البصرة ماظهر بمقطع فيديو عن بيع المستشفى الجراحي الكويتي ، مؤكدة انه ادعاء كاذب وعار عن الصحة.

وذكرت شعبة اعلام الدائرة في بيان " بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها ادارة دائرة صحة البصرة لاستكمال أعمال مشروع المجمع الجراحي الكويتي الذي يعرف القاصي والداني تلكؤه لاكثر من عشر سنوات ،ومع الحراك الكبير الذي بذلته الدائرة لإكمال الأعمال وبلوغها المراحل النهائية،حيث ان مشروع المجمع الجراحي الكويتي هو في بدايته منحة مقدمة من دولة الكويت وقد اكملت البناء ولكن دون اكمال البنى التحتية له من ناحية الكهرباء والماء والمجاري ".

واضافت " ان ادارة دائرة صحة البصرة عمدت الى ارسال أمر اكمال المشروع الى محافظ البصرة و رئيس الوزراء اللذين وافقا على دعم مشروع المجمع الجراحي الكويتي واكماله ،وبالفعل تم البدء بالاعمال التكميلية في المستشفى ضمن مشاريع ديوان محافظة البصرة والبدء ايضا بشراء الاجهزة الطبية من قبل المحافظة " ،مبينة " ان الاعمال وصلت لمراحلها النهائية ، ولغرض الاستعداد لافتتاحه وادارته بهدف تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين تم ارسال الكتاب المشار اليه بالفيديو ضمن احد المقترحات المقدمة لادارة المجمع الجراحي بان يكون للبصرة مستشفى يشبه مستشفى دار التمريض في بغداد بادارته وفق نظام ، ليس استثمارا ولا حسب انظمة المستشفيات الاهلية " مشيرة الى انه مستشفى حكومي يقدم خدمات طبية خاصة متطورة بمستوى يستحقه الاهالي في توفير كافة الاجهزة المتطورة والادوية .

واوضحت في بيانها " ان وجود مستشفى مثل دار التمريض الخاص سيكون منافسا مهما للمستشفيات الاهلية ويقلل من الاحالة اليها "، مبينة :" ان الكتاب المشار اليه هو احد المقترحات التي قدمت الى الوزير وهذا يدل على انه ليس للمدير العام الصلاحية بما يدعيه صاحب الفيديو" .