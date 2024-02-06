عشائر الانبار تتهم الحلبوسي باستخدام التهديد والابتزاز للحصول على المناصب

اتهمت اوساط عشائرية في محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلسي النواب المقال رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي باستخدم التهديد والتخويف والابتزاز للاستحواث على المناصب في داخل المحافظة.

وقال الشيخ رائد الظاهر الدليمي لـ /المعلومة/ ان "الحلبوسي استخدم ادواته في الترغيب والترهيب بحق كل من يحاول الاعتراض على اختيارته للشخصيات التي يرشحها لتبوء مناصب مهمة في المحافظة".

واوضح، ان "الحلبوسي هدد البعض كيديا، بفتح ملفات متعلقة بالفساد والارهاب ضدهم".

وتابع، ان "بعض الاعضاء الفائزين من حزب تقدم في الانتخابات المحلية في مجلس محافظة الانبار، دخلوا في ازمة بداخل الحزب احتجاجا على سلوك الحلبوسي وعلى اختياراته للشخصيات التي يرشحها للمناصب المهمة في المحافظة".

واشار الى "انشقاق محافظ الانبار الاسبق علي فرحان الدليمي و 3 من اعضاء الحزب وتشكليهم تحالف جديد اطلق عليه اسم الاستقلال".

وعبر عن قناعته، ان "حكومة الانبار الحالية لن تصمد امام الخلافات بين الحلبوسي واعضاء حزبه، متوقعا "حدوث انشقاق اخرى لعدد من قيادات تقدم".