السوداني يؤكد للامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني رفض العراق اي اعمال احادية الجانب

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي في الجمهورية الاسلامية الايرانية، علي اكبر احمديان.

واكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء،بحسب بيان لمكتبه الاعلامي " رفض العراق اي اعمال احادية الجانب تقوم بها اية دولة، بما يتنافى والمبادئ الدولية القائمة على الاحترام المتبادل للسيادة، مشدداً على :" ان الحكومة العراقية اثبتت حرصها على مبدأ حسن الجوار واقامة افضل العلاقات مع دول المنطقة ودول العالم، لكنّها بالوقت ذاته لا تجامل على حساب سيادة العراق وامنه ".

واشار الى :" ان العراق بذل، ولا يزال يبذل، جهوداً كبيرة من أجل حفظ الاستقرار، وتحقيق التهدئة، بما يصب في المصلحة المشتركة لمختلف شعوب المنطقة".

من جهته, اكد احمديان التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بامن العراق واستقراره، وحرصها على مواصلة العمل طبقاً للاتفاق الامني المشترك بين العراق وايران بما يحفظ امن البلدين الجارين